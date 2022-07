Borussia Dortmund comunica que el tumor testicular de Haller es maligno

Dos semanas después de hacer público que su delantero Sebastien Haller sufre de un tumor testicular, el Borussia Dortmund confirmó los peores temores en torno al estado de salud del futbolista marfileño.

Tal y como explicó el conjunto alemán a través de un comunicado oficial, se trata de un tumor maligno que no deja otra opción al jugador de 28 años que someterse a una quimioterapia que, además de mantenerle alejado de los terrenos de juego, deja en estado de shock a todo el mundo del fútbol.

Así reza la nota de prensa del Borussia Dortmund, en la que, además de dejar claro el alcance de la enfermedad, en este caso cáncer, pide tanto a aficionados como a medios de comunicación respetar la privacidad de Haller: “Sebastien Haller (28 años) será baja para el Borussia Dortmund durante varios meses. Los diagnósticos histológicos revelaron un tumor testicular maligno. Por lo tanto, Haller tendrá que someterse a un tratamiento quimioterapéutico”.

Desde el pasado lunes, Haller se encontraba en su domicilio junto a sus seres queridos, que le ayudaron en el momento tan sumamente difícil que supuso tener fehaciencia de que el tumor era maligno y sufre cáncer.

Tras operarse, por ende, ahora le tocará afrontar una quimioterapia que mantiene en vilo a todos los que le rodean y que, tras tener conciencia del nuevo varapalo, se volcaron con Haller en mensajes de apoyo.

Merci à tous pour vos nombreux messages de soutien et d’affection depuis l’annonce d’hier.

Ma famille et moi même vous remercions.

Je vais maintenant me concentrer sur mon rétablissement pour revenir plus fort 💪🏽❤️ pic.twitter.com/crbtOfZAXM

— Sébastien Haller (@HallerSeb) July 19, 2022