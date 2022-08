Sala ordena la liberación inmediata de Marco Pappa

Este lunes se ha dado a conocer que el ex futbolista Marco Pablo Pappa recuperará su libertad luego de que la Sala Segunda De La Corte de Apelaciones de Delitos de Femicidio y otras forma de Violencia Contra La Mujer y Vinolencia Sexual del Departamento de Guatemala redujera su condena a prisión.

Pappa, implicado en un caso de violencia de genero contra su ex pareja Andrea Aparicio, había sido condenado el pasado 14 de febrero a 5 años de prisión inconmutables, pero tras una apelación de su cuerpo de defensa, la Sala redujo la condena del exfutbolista a 60 días conmutables a 30 quetzales al día por daño a las personas.

Marco Pappa, quien se encuentra retenido desde agosto de 2020, supera los días recibidos de su nueva condena como privado de libertad, ante eso los magistrados ordenaron su liberación inmediata.

Cabe resaltar que Pappa no recuperará su libertad del todo, ya que, por un proceso pendiente en el juzgado de femicidio en Quetzaltenango, también con su ex pareja, el ex jugador cuenta con medidas de prisión domiciliaria, según confirmó el abogado de Pappa, Luis Juárez, a Emisoras Unidas y Publinews.

El proceso

Este proceso inició luego de que Pappa fuera denunciado por la que en ese entonces era su pareja, Andrea Aparicio, y desde el 31 de agosto de 2020 fue ligado a proceso por Violencia Contra la Mujer en su Manifestación Física por el Juzgado de Turno de Femicidio.

-->

El proceso tuvo su primera audiencia el jueves 2 de febrero de 2022, la cual tuvo como detalle la negación del arresto domiciliario a Pappa, esto ante un posible riesgo de fuga, por lo que, siguió retenido en la cárcel de Mariscal Zavala.

El 11 de febrero de 2022 se llevó a cabo la segunda audiencia en el Tribunal de Femicidio ubicado en la zona 10 capitalina. Pero no fue hasta el 14 de febrero que el Tribunal Primero de Femicidio dio a conocer que Pappa Ponce recibiría una condena de 5 años inconmutables, decisión reducida este 1 de agosto.