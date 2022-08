Presentación de ganadora de la segunda edición de La Academia es destrozada por su look y desafinación

Las sorpresas de la semifinal del reality no terminan, y es que la ganadora de la segunda edición de La Academia, fue invitada a cantar en el escenario. Erika Alcocer sorprendió a sus miles de seguidores al aparecer en el proyecto de TV Azteca.

Fue en el año 2003 cuando en ese entonces, la joven originaria de San Luis Potosí se coronó como la ganadora del concurso. 20 ediciones después, regresó al foro que la vio nacer para sorprender a sus miles de fanáticos.

Sin embargo, la presentación de la cantante mexicana no fue la mejor, ya que fue duramente criticada en las redes sociales. Y es que muchos fanáticos resaltaron que “había desafinado” y que no había sido su mejor show.

Pero eso no fue todo, ya que el look que decidió utilizar no fue el más adecuado según las redes. “Que horro cantó ‘la ganadora de la segunda generación’”, “Se le escucharon puros gritos”, “La canción le quedó grande, horrible”, dicen algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

-->

Y es que esta noche ha contado con grandes presentaciones, tal fue el caso de una de las juezas, Ana Bárbara. La artista se presentó en el escenario de La Academia acompañada de los finalistas del reality show.

Asimismo, en el foro desfilará el talento de la agrupación Caló, quien promete ser un gran invitado de la noche.

Nelson Carreras ya tiene su pase a la final de La Academia…

Recordemos que, durante este programa, se conocerá el nombre del último expulsado del reality show. Hay que destacar que serán únicamente 5 los jóvenes que avanzarán a la final del programa que se transmitirá el próximo domingo 14 de agosto.

Por su parte, el representante guatemalteco, Nelson Carreras logró obtener su pase a la final, luego de que se impusiera como el ganador de los duelos del sábado pasado.