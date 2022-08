“No canta como tú”, Alexander Acha critica el talento de Nelson Carreras

El director de La Academia, Alexander Acha, aseguró que otro alumno difícilmente tendrá éxito “aunque parezca injusto, pero es la realidad”.

Durante esta última semana, Nelson, Mar, Cesia, Andrés y Rubí han demostrado que si bien la preparación será la clave para defenderse en las últimas batallas vocales, el apoyo de cada uno de sus maestros es también indispensable, por lo que Andrés acudió con el profesor de canto y recibió la visita del director.

En el lugar, Acha realizó una confesión que habría dejado ver que Andrés es su favorito y demeritó el talento del representante de Guatemala, Nelson Carreras.

“A ver, Nelson no canta como tú”, expresó Alexander Acha para después ser interrumpido por el académico: “Pero es bien exacto”. Ante ello el director volvió a repetir la frase y agregó: “Sí, pero no tiene… por el registro y todo no puede llegar a esas notas, le es imposible, Nelson no llegaría por el peso vocal, no hay manera, tiene otro registro”.

Al parecer el académico y amigo de Nelson no entendía la situación y trató de defender al guatemalteco.

“La verdad, y te lo voy a decir así aunque parezca injusto pero es la realidad, los barítonos, como te diré, hay muy pocos cantantes famosos y exitosos barítonos, pero rarísimo, sólo en la música culta. En la música popular, no te creas, porque estamos acostumbrados a que la explosión sea allá arriba, no abajo”, agregó Alexander.

Ante sus palabras, el momento pronto generó controversia entre los seguidores de Nelson Carreras.

“Alexander Acha tiene favorito y eso sí o sí va a influir en quién pueda ganar este domingo”, “Está bien tener un favorito pero no cuando eres el Director, que falta de ética”, “Cada que abre la boca dice algo mal”, “En Guatemala no eres bien recibido Alexander Acha”, fueron algunas reacciones de los cibernautas.

Los desafortunados comentarios de Alexander Acha contra Nelson Carreras. El director de La Academia volvió a poner en duda el talento de Nelson Carreras. pic.twitter.com/2Dxj108d7U — Videoteca_gt (@Videoteca_gt) August 10, 2022

Nelson Carreras ha generado una gran cantidad de seguidores en redes sociales gracias a su carisma y talento, además del apoyo de la comunidad LGBT+, pues es uno de los pocos participantes de todas las generaciones que no ha tenido problemas para hablar de sus preferencias sexuales.

