Anne Heche: comparten más videos de su accidente mientras ella se encuentra en estado delicado

Según medios internacionales, la actriz Anne Heche se debate entre la vida y la muerte en el hospital tras el aparatoso accidente de tráfico que sufrió el pasado viernes.

“Está en coma y no ha recuperado el conocimiento desde que sucediera todo”, explicó su representante. La famosa tiene una severa lesión pulmonar que requiere ventilación mecánica, además de padecer graves quemaduras en el cuerpo que le han obligado a ser intervenida quirúrgicamente. La protagonista de títulos de American Playboy y Volcano, se encuentra intubada.

Videos que han circulado en redes sociales muestran a la ganadora del premio Emmy circular a gran velocidad cuando se salió de la carretera y chocó contra una vivienda en el número 1700 de South Walgrove Ave. Su vehículo, un Mini Cooper de color azul, se estrelló y el impacto originó una gran bola de fuego en la que la actriz quedó atrapada.

Horas antes del suceso, la intérprete había publicado un nuevo episodio de su podcast Better Together donde hablaba sobre “beber vodka y vino” cuando tienes un “mal día”. A pesar de que no se sabe cuándo grabó el programa junto a la presentadora Heather Duffy, la actriz decía además que “a veces los días simplemente apestan”.

Otras imágenes muestran que Anne Heche ya había chocado en otra vivienda antes y luego corrió a gran velocidad. En estos momentos tan difíciles para ella, muchos compañeros de profesión han querido mandarle todo su apoyo, entre ellos Alec Baldwin.

“Solo quiero enviar mis mejores deseos y mi amor a mi vieja amiga. No hay muchas mujeres con las que haya trabajado que sean tan valientes y talentosas como ella. Espero que todo salga bien y superes esto. Te quiero”, dijo el actor.

