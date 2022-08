VIDEO. Bárbara de Regil camina en la calle en lencería

Bárbara de Regil desfiló por las calles de Los Ángeles con una brillante lencería que combinó con unas alas de ángel en color rosa, la actriz de 35 años sorprendió a las personas que la observaron luciendo su ejercitado cuerpo al puro estilo de los Ángeles de Victoria’s Secret.

La protagonista de “Rosario Tijeras” aceptó el reto del artista Henry Jiménez, de salir vestida de ángel en ropa interior, y en su cuenta de Instagram compartió una serie de fotografías del momento.

Recientemente, Bárbara compartió unas vacaciones en familia, y le regaló a sus fans una serie de fotos en bikini en donde muestra su cuerpo al natural junto a su hija: “Mejores Amigas desde hace 18 años”, escribió junto a dos fotos comparativas de ella y su hija Mar.

Hace unos días la actriz dio de qué hablar tras opinar que no le gustaría tener el cuerpo de Chiquis Rivera, la hija de la fallecida Jenni.

“No es mi estilo de cuerpo, no es un cuerpo que yo me haría o tendría, se me hace como muy sexual… toda sexy”, expresó.

Hace unos días tundieron en redes sociales a la estrella de la pantalla chica por “hablar de un cuerpo” ajeno y la hija de Jenni Rivera lanzó un duro mensaje. Pues De de Regil recientemente dijo que admira las curvas de Chiquis, pero no le gustaría tener ese cuerpo.

Según Bárbara, el cuerpo de Chiquis es muy sexy, pero no va con ella. “No es mi estilo de cuerpo”, dijo. Y justificó el por qué no le gustaría: “Se me hace como muy sexual”. Eso sí, señaló que la hija de Jenni Rivera es muy linda.

Tal parece que a Chiquis le llegó a sus oídos el comentario de Bárbara, pues en redes hizo un punzocortante comentario, “¿Para Bárbara? Hoy decidí que me sigue valiendo madr* los que no me quieren”.

