Humillante derrota del Manchester United en su visita al Brentford

Una nueva pesadilla vivió el Manchester United en su visita al Brentford por la segunda jornada de la Premier League. Los ‘Red Devils’ cayeron 4-0 contra el equipo que recién ascendió la temporada pasada.

El Manchester United, que también perdió en la primera jornada contra el Brighton and Hove Albion (1-2), sigue sin levantar los ánimos al mando de Erik Ten Hag, quien fue nombrado el nuevo entrenador para esta temporada. Los fichajes de Lisandro Martínez y Tyrell Malacia (defensas), más el de Christian Eriksen en el mediocampo aún no se han notado en el funcionamiento del equipo.

FULL-TIME Brentford 4-0 Man Utd

A huge win for Brentford!

A dominant first-half performance from the Bees sees them take all three points. #BREMUN pic.twitter.com/5yY6CAEmRc

