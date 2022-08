VIDEO. “El sábado tenemos un lindo partido para revertir la situación”, dice Contreras

Luego de la derrota de Comunicaciones del pasado martes ante el Diriangén, José Manuel Contreras atendió a los medios de comunicación a su salida del Doroteo Guamuch Flores. El capitán crema se mostró autocrítico por iniciar perdiendo la serie, situación que deberán revertir el próximo martes en Nicaragua si desean seguir en la lucha por la defensa de su título de Liga Concacaf y hacerse un puesto en octavos de final ante Olimpia o Municipal. Los cremas actualmente llegan en séptima posición del Apertura 2022 y su próxima prueba será el clásico ante los rojos.

Comunicaciones se vio sorprendido ante el Diriagén, los actuales monarcas de la Liga Concacaf se mostraron superiores desde el inicio del encuentro, pero similar al caso de Liga Nacional, no lograron encontrar jugadas claras de gol y tras el tanto de Ramiro Peters al 34′, el cuadro nicaragüense logró manejar los tiempos ante un desatinado cuadro albo.

#SCL22 | ⏱️ ¡Final del partido! Diriangén amarga la fiesta de aniversario de Comunicaciones y se lleva el triunfo en el Estadio Nacional 🏟️ con anotación de Ramiro Peters ➡️ https://t.co/PhEt1cXaqt pic.twitter.com/iJ3LWZ3H3U — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 17, 2022

En el mensaje del capitán crema a los medios de comunicación destaca que no fue un buen partido para los dirigidos por Willy Olivera, además señaló que por su parte no fue un partido correcto y que deberán seguir trabajando para afrontar los próximos desafíos.

Contreras asume responsabilidad ante la derrota…

“Era un partido malo en el que entregué mucha pelota mala, fallé pases de 5 metros que no es habitual para mí, no fue una noche buena ni para mí ni para el grupo. ahora debemos seguir trabajando. Hay que hacerse responsables todos y no quererse salvar uno solo. Hay que unir fuerzas, trabajar en grupo y tratar de revertir esta situación”, expresó.

#SCL22 | "Acá hay que hacerse responsable todos", afirma José Manuel Contreras tras la derrota ante Diriangén ➡️ https://t.co/PhEt1cXaqt 📹: @noel_solis pic.twitter.com/zgS8WZ9SHT — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 17, 2022

“No era nuestra idea perder y menos en el aniversario del club. Por mi parte me voy con mucha bronca, pero son cosas que pasan y a trabajar”, dijo.

A pensar en lo que viene…

“Debemos asumir lo que venga, las decisiones que tome el cuerpo técnico y trabajar. El sábado tenemos un lindo partido para revertir esta situación, limpiarnos la cara y poder llegar al partido de Nicaragua a sacar un resultado que nos clasifique a la siguiente fase”, añadió el capitán crema.

#SCL22 | "Soy muy consciente de que no estuve a la altura de lo que necesitaba el equipo", afirma el 'Moyo' Contreras tras su actuación ante Diriangén ➡️ https://t.co/PhEt1cXaqt 📹: @noel_solis pic.twitter.com/ZVwvABjnqf — El Mejor Equipo (@EUDeportes) August 17, 2022

“Lastimosamente ya nos metimos en este problema y ahora debemos ver como lo solucionamos. No queremos dejar de competir en este torneo, será un duelo peleado en Nicaragua dónde la serie está abierta. Estoy seguro que cambiando muchas cosas de hoy nos irá muy bien”, concluyó.