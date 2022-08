Youtuber muestra cómo se le deformó el rostro durante viaje en México

Un viaje a México resultó en una experiencia complicada para Daniel Schepers, un youtuber que comparte todos los detalles de sus visitas a diversos lugares del mundo. De acuerdo con lo compartido con el chico español, todo comenzó con una molestia en la muela y días después la cara se le inflamó a tal grado que estaba desfigurado.

Fue a través de redes sociales en donde Schepers compartió lo que le pasó durante algunos días de su estancia en México. Según lo compartido por el youtuber de viajes, su pesadilla inició con un malestar en la boca.

“Un día me levanté con la boca que me dolía mucho. Sentía como que la muela me estaba saliendo, entonces decidí ir al dentista”, declaró.