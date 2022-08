Este jueves, 18 de agosto de 2022, en el Congreso de la República de nuevo no avanzó la interpelación del titular del Ministerio de Energía y Minas (MEM), Alberto Pimentel. Sin embargo, los diputados Edwin Lux y Aldo Dávila lo fueron a increpar a una oficina en la que se encontraba y todo terminó en un enfrentamiento verbal que quedó captado en video.

De acuerdo con periodistas que cubren la fuente del Organismo Legislativo, el cruce de palabras se habría originado debido a que el MEM no ha resuelto el supuesto cierre de dos areneras en Chinautla. En la grabación se observa el momento en el que Pimentel se niega a ver algunos documentos que Dávila le quería mostrar.

Luego interviene Lux y es cuando empieza el enfrentamiento con el titular de la cartera antes mencionada, quien supuestamente lo habría empujado cuando pretendía retirarse del Palacio Legislativo.

“No me empuje, usted me va a empujar a mí, usted me va a empujar a mí. Yo no lo estoy tocando señor ministro”, le dice molesto el diputado.