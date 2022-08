¡Oficial! Casemiro es nuevo jugador del Manchester United

Luego de la serie de rumores sobre la posible marcha de Carlos Henrique Casemiro hacia la Premier League, el real Madrid ha hecho oficial este viernes que el centrocampista brasileño se despide del club al que llegó con 20 años en 2013 y ahora se convertirá en nuevo jugador del Manchester United, donde compartirá vestuario con sus excompañeros Cristiano Ronaldo y Raphaël Varane u buscará ser pieza fundamental del nuevo proyecto del neerlandés Erik ten Hag.

Casemiro deja el Real Madrid tras un exitoso paso en el que consiguió 18 títulos entre los que destacan 5 Champions League, 3 mundiales de clubes, 3 Supercopas de Europa, 3 Ligas, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España. Este memorable plazo lo convierte en pieza fundamental del equipo blanco en lo que va de siglo. “El Real Madrid es y será siempre su casa, y le desea mucha suerte a él y a toda su familia en esta nueva etapa de su vida”, expresó el club merengue a través de un comunicado oficial.

El jugador tendrá su acto de despedida el próximo lunes 22 de agosto sobre las 11:30 horas de España, el brasileño estará acompañado del presidente del club merengue Florentino Pérez en las instalaciones de la Ciudad Real Madrid.

El principio de acuerdo al que se ha llegado según la prensa internacional es de 60 millones de euros más 10 en variables, y al traspaso solo le queda pendiente la revisión médica del club inglés y los trámites para la visa del Reino Unido.

-->

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro 🇧🇷#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) August 19, 2022