Casemiro debuta con victoria en el Manchester United

Con solitaria anotación de Bruno Fernandes, el Manchester United derortó 0-1 al Southampton en St. Mary’s y suma su segunda victoria consecutiva en cuatro jornadas de la Premier League.

También fue el debut de Casemiro, el mediocampista brasileño ingresó al minuto 79 en lugar del sueco Anthony Elanga, los primeros minutos del exjugador del Real Madrid en la Premier League.

We take the three points back to Old Trafford ✔️#MUFC || #SOUMUN

— Manchester United (@ManUtd) August 27, 2022