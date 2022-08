El violeta acompañará a Argentina en su segunda equipación para Catar 2022

Este lunes la selección argentina hizo pública su segunda equipación para el Mundial de Catar 2022, la albiceleste que ya habían dado a conocer la indumentaria local, ahora sorprenden a sus seguidores con un diseño innovador cuyo color predominante es el violeta y cuenta con tonos que no habían sido previamente vistos en una indumentaria de la albiceleste.

La marca alemana Adidas diseñó un uniforme violeta en el que en la parte inferior destacan unas flamas con diferentes tonos morados que toman el protagonismo del uniforme y los detalles como el escudo, la marca y el tradicional sol en la parte posterior son en tono dorado. El material de la indumentaria es 100% reciclado y cuenta con tecnología que les permite tener mayor frescura en los encuentros.

Catar es un país que cuenta con una legislación contra la homosexualidad activa y pese a que el país afirma que la seguridad para los visitantes LGTBI+ durante la copa del Mundo será total, no se permitirá en sus estadios y calles ninguna muestra de afecto entre personas del mismo sexo, porque según las autoridades eso traspasa los límites del país árabe.

“Qatar is a tolerant country. It’s a welcoming country. It’s a hospitable country.”

Despite the country’s anti-homosexuality laws, Nasser Al Khater, CEO of Qatar 2022, tells @AmandaDCNN that members of the LGBTQ community will be safe at the World Cup.https://t.co/y2W7xbU6BR pic.twitter.com/bnzFcCnuIe

— CNN Football (@CNNFC) November 30, 2021