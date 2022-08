Ninel Conde enciendes las redes con candente bikini

Ninel Conde sigue manteniendo uno de los mejores cuerpos de la farándula, además de tener grandes curvas, posee un abdomen plano y marcado que le gusta enseñar para deleite de todos.

En esta oportunidad, la cantante mexicana compartió una fotografía en su cuenta de Instagram donde luce un traje de baño amarillo con un llamativo diseño en pliegues.

“Mi bomboon, vive feliz y rodéate de gente que te sume paz , entusiasmo , amor y te inspiren … huye de quienes te resten”, escribió en la publicación.

Además, lleva el cabello recogido y unos lentes de sol grandes, los otros accesorios que se pueden visualizar en la imagen son una cadena dorada con un brazalete fino en el mismo diseño, además de llevar otro brazalete azul.

Los fans no tardaron en reaccionar a la sexy foto que no dudaron en llenarla de halagos, alguno deseando estar en la playa acompañándola.

Confesiones de la cantante

La boda entre Jennifer López y Ben Affleck ha dado mucho de qué hablar en varias partes del mundo, y por eso Ninel Conde se mostró complacida de que JLo se casara dos veces con su amorcito.

“Pues si es convencida con el mismo pues qué te importa casarte, yo con Ben Affleck me casaba no dos, sino cinco. O sea ¿no?, obvio, claro, JLo cásate las veces que quieras, además tú puedes hacer lo que quieras”, compartió la actriz en un reciente encuentro con la prensa.

Sin embargo, con respecto a sus futuras relaciones amorosas, confesó que ahora tiene mucho más cuidado, para no repetir lo que vivió con Larry Ramos. “No, no, miedo no, precaución nada más, la burra no era arisca, la hicieron”.

Por lo que ahora prefiere no abrir su corazón, ya que de las malas experiencias se aprende para no volver a repetirlas.