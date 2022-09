Nueva York inquieta por la reaparición del virus de la polio

Cuando se enteró semanas atrás que en Estados Unidos se había registrado el primer caso de poliomielitis en casi diez años, el de un joven neoyorquino que quedó paralítico por el virus de la polio, Brittany Strickland tembló de “miedo”.

“Es aterrador. No pensábamos que pasaría aquí”, dijo esta mujer de 33 años, entrevistada por la AFP en Pomona, localidad del condado neoyorquino de Rockland, 50 kilómetros al norte de Manhattan.

“Mi madre se oponía a las vacunas y me di cuenta que de niña no me habían vacunado contra la poliomielitis”, confiesa esta diseñadora que acaba de recibir su primera dosis contra un virus que prácticamente había desaparecido.