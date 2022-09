Ministro de Finanzas niega retiro de fondos para combatir la desnutrición

El ministro de Finanzas Públicas, Álvaro González Ricci, calificó como información equivocada y tergiversada la que se dio a conocer sobre el supuesto traslado de recursos de un préstamo para combatir la desnutrición a la Secretaría de Comunicación Social.

Según el funcionario, lo que se dio fue la habilitación de un espacio presupuestario de la cartera de Salud para Comunicación Social, pero los fondos no son tomados del préstamo sino de otra fuente de financiamiento.

“No se dio dinero, no se le quitó dinero a ningún préstamo. Simplemente de los recursos que no se iban a usar en Salud se pasó ese espacio a la Secretaría y lo que se le dio fue una fuente diferente. No es lo mismo decir que se le quitó al préstamo Crecer Sano a ceder espacios”, agregó.