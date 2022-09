Neymar defiende a Vinicius tras las recientes declaraciones de Koke

El pasado miércoles, durante el partido de Champions contra el Maccabi Haifa, Neymar fue amonestado por celebrar un gol haciendo un gesto con las dos manos. El brasileño se quejó fuertemente en las redes sociales y acabó recibiendo la disculpa del árbitro. Hoy, el crack del PSG ha puesto un tweet de apoyo a Vinicius después de que el extremo del Real Madrid recibiera críticas por sus celebraciones en el terreno de juego.

“Baila Vini Jr”, reza el tweet publicado por el exjugador del Barcelona. Vinicius, desde hace varias semanas, ha sido criticado por celebrar su goles bailando, unas críticas que también recibió en su día Neymar durante sus primeros años en el PSG por bailar constantemente después de marcar un gol.

Ambos, amigos y compañeros de selección, son la misma estirpe de jugador: gambeteador, alegre y con ganas de divertirse en el terreno de juego. Minutos después, Vinicius citó la publicación de Neymar y respondió: “Siempre”, junto a una foto con Neymar y Paquetá bailando después de marcar un gol con la selección brasileña.

-->

Las reacciones entre los compatriotas de Vinicius no paran. Ahora, es Raphinha, jugador del Barça, quien muestra apoyo al madridista a través de una foto en Instagram acompañada de un mensaje: “Yo quiero ver bailar, yo quiero alegría”. Además también manifestaron su apoyo Lucas Paquetá (West Ham), Thiago Silva (Chelsea) y Paulinho (Bayer Leverkusen).

Raphinha on IG to Vini Jr: “I want to see dance. I want to see joy.” pic.twitter.com/cFMNq7tAkt

— Madrid Xtra (@MadridXtra) September 16, 2022