VIDEO. Alfredo Adame agrede a reportera y recibe denuncias

El polémico actor Alfredo Adame de nuevo se encuentra en el ojo del huracán al agredir a una reportera del programa de espectáculos De Primera Mano. El mexicano es uno de los presentadores de televisión y actores más conocidos dentro de la farándula latina.

Sin embargo desde hace unos años ha sido más famoso por enfrascarse en polémicas peleas que por su trabajo como actor. Recientemente Alfredo Adame opinó sobre la polémica entre Laura Zapata y Yolanda Andrade, en la que arremetió contra la hermana de Thalía, sin embargo ahora tiene problemas por haber agredido a una periodista.

El incidente quedó grabado y fue durante una alfombra roja en la que Alfredo Adame agredió verbalmente a la reportera Mariana Zepeda, colaboradora del programa de De Primera Mano, que conduce Gustavo Adolfo Infante.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alfredo Adame (@adamereacciona)

Sin embargo, Adama tiene acordado no hablar en ese programa pues tiene una demanda interpuesta contra Gustavo Adolfo Infante. Fue este quien hizo notar su molestia ante la actitud de Alfredo por referirse a la reportera como una “mitómana”, “pelada” y “reporterita mal intencionada” entre otros insultos.

-->

A través de su espacio en De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante dijo de Adame que es un ser “asquerosamente tóxico” debido a que se la pasa peleando con medio mundo. Además aseguró que Mariana Zepeda tenía la instrucción de evitar a toda costa al famoso, pero Alfredo la abordó y comenzó a insultarla pese a que ella nunca se acercó a él.

“Cuando Adame se acerca donde estaba Mariana la empieza a insultar y le dice ‘hija de tu pu$% madre, se lo dijo tres veces, se le acercó a la cara. Mariana, como toda una profesional de la comunicación, se dio la vuelta para evitar seguir escuchando la bola de peladeces que salían de la boca de este individuo y Alfredo Adame ha roto absolutamente todos los cánones conocidos, habidos y por haber…”, comentó el periodista quien no duda que se colocará una denuncia contra Adame.

“Lo que menos merece ella ni nadie es una agresión verbal, ella merece presentarse a trabajar sin miedo a ser agredidas por personas como tú, has llegado a darme risa, pero esto Adame, ya no me da risa y no está sola Mariana Zepeda”, agregó.

Lee también: ►¡Polémica! Universidad ofrece curso para estudiar a Bad Bunny