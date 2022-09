VIDEO. ¡Al Puskas! El golazo de Aaron Herrera ante el Atlas en la Leagues Cup

La actividad de la Leagues Cup ha dejado grandes emociones entre los aficionados del futbol y como prueba está el partido entre Real Salt Lake y Atlas, que inició con un espectacular golazo del defensor guatemalteco-estadounidense Aarón Herrera que se volvió viral y podría competir por la edición 2022 del Premio Puskas.

Transcurrían 27 minutos del partido cuando Aaron Herrera levantó la cabeza y vio al portero rojinegro muy adelantado en su área, por lo que probó y sacó un potente disparo desde atrás del medio campo para colarse a la portería y abrir el marcador en el Rio Tinto Stadium.

El gol no tardó en hacerse viral y varios internautas lo nominan para el Premio Puskas, que se lleva a cabo durante la gala de la FIFA para premiar a lo mejor del mundo en el futbol, y con amplias posibilidades para que, al menos, se coloque entre los 3 finalistas.

I'VE NEVER SEEN A MORE BEAUTIFUL THING 🌽🌽🌽 pic.twitter.com/IIw83mWg3h

— Real Salt Lake (@realsaltlake) September 23, 2022