VIDEO. Estos son los tres goles finalistas del Premio Puskas 2021

Mehdi Taremi, Patrik Schick y Érik Lamela fueron los tres jugadores finalistas en el Premio Puskas 2021, este galardón premia al mejor gol de cada año y se entregará el próximo 17 de enero, en un acto que se desarrollará en la sede de la FIFA en Zúrich.

