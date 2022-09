Hombres en estado de ebriedad roban patrulla, se toman fotos y graban video

Cuatro hombres, quienes presuntamente se encontraban borrachos, aprovecharon el descuido de policías de Alfajayucan, en el estado de Hidalgo, México, para robarse una patrulla y dar una vuelta con ella, hecho que, además, grabaron y se hizo viral.

El clip, grabado el 18 de septiembre, ha circulado recientemente en las redes sociales y en él se puede ver a cuatro hombres que viajan a bordo de una patrulla de policía que lleva la sirena encendida, igual que el sonido de la sirena, como si de una emergencia se tratara.

Los sujetos, presuntamente en estado de ebriedad, se muestran felices mientras viajan en la patrulla de manera ilegal, de noche y por un camino solitario; ríen y van bromeando.

En sus voces, con poca dicción debido, probablemente, al alcohol, se distinguen oraciones confusas, llenas de palabras altisonantes. En el video que graban, hasta saludos envían, como si se tratara de personalidades, mientras continúan avanzando a bordo del vehículo oficial.

Tras viralizarse el robo de la unidad de policía, el Ayuntamiento de Alfajayucan, Hidalgo, especificó que se trata de una patrulla de la Dirección de Seguridad Pública y que se levantó la denuncia correspondiente al Ministerio Público para que sea la Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJEH) la instancia encargada de las averiguaciones del hecho.

“Reprobamos estos actos que ponen en riesgo la paz social y que limitan el trabajo operativo del cuerpo policiaco, no permitiremos que nadie esté por encima de la ley y vamos a colaborar con las instancias correspondientes para que este delito no quede impune. Siempre hemos privilegiado el diálogo y los acuerdos, en Alfajayucan no permitiremos que nadie dañe el patrimonio de todos los Alfajayucenses, no permitiremos que grupos con intereses mezquinos manchen las instituciones públicas:, dice el escrito.