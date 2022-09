Miss Guatemala 2016 seduce con candente foto en trikini que casi enseña de más

Después de participar el certamen de Miss Universo, la Miss Guatemala 2016 se convirtió en una cotizada modelo no solo en el país, también su nombre destaca a nivel internacional en pasarelas como recientemente lo hizo en el Miami Swim Week.

Virginia Argueta no solo seduce las pasarelas, también lo hace a través de sus redes sociales, donde publica candentes fotos mostrando sus exuberantes curvas, como lo hizo recientemente.

La modelo guatemalteca no dejó nada a la imaginación cuando posó de una forma provocativa mientras se jalaba el candente trikini, además el pronunciado escote en el busto terminaba después del ombligo. La imagen fue capturada por la fotógrafa Katty Cantalamessa.

“Que escándalo es @argueta.virginia no creen ? ⚡️⚡️”, escribió la mujer en sus redes.

Los usuarios no tardaron en reaccionar, pues no solo los fans de la exreina de belleza le dejaron comentarios, también los seguidores de la profesional reaccionaron a la belleza de la guatemalteca.

“Si que escándalo de mujer, mujerón por Dios, que bella Virginia!!!!”

“Bellísima súper top 😍”

“🙌🙌🙌🙌 diosa!”

“Wooooow siempre luciendo muy hermosa princesita saluditos ♥️♥️♥️🌹🌹🌹🥰🥰🥰😍😍😍”

“Tremenda tu belleza 🔥🔥🔥”

“Omg 🔥🔥🔥 esto está demasiado”

La sensualidad de Virginia Argueta

Esta no es la primera vez que la Miss Guatemala 2016 reta la censura y deja al descubierto gran parte de sus exuberantes atributos. En los últimos días, Virginia ha optado por aparecer en sus imágenes un poco más “tapadita”.

Sin embargo, al parecer, ya extrañaba las fotografías con las que encanta el ojo de sus miles de admiradores de las redes sociales. Actualmente, la ex reina de belleza supera los más de 131 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

Recordemos que fue en el año 2016 cuando la joven logró obtener el título como la mujer más bella del país. Posteriormente, representó a Guatemala en el certamen de belleza más importante a nivel mundial: el Miss Universo.