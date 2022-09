VIDEO. El sacrificio de Kim Kardashian para caminar con ajustado vestido

Luego de ser la protagonista del desfile de Dolce & Gabbana, en donde fungió como curadora de la colección Primavera-Verano 2023, en el Milan Fashion Week, Kim Kardashian se dirigió a la fiesta posterior a la pasarela, donde demostró que vale más el glamour que la comodidad.

A través de sus redes sociales, la empresaria mostró algunos fragmentos de lo difícil que le fue usar un vestido muy ajustado, pues se las tuvo que ingeniar para subir las escaleras y así poder llegar al salón de la fiesta, donde estuvo con los organizadores del importante evento.

En las grabaciones la vemos usar un vestido largo entallado, en color plateado con lentejuelas y aberturas en los laterales con listones cruzados en ambos lados, lo que complicaba que Kim pudiera dar pasos grandes o alzar mucho las piernas, como para subir las escaleras o subir a su camioneta, la cual está tan alta que tuvo que brincar con ayuda de sus guardaespaldas y unas amigas.

Las burlas y las críticas no tardaron en llegar, pues los usuarios señalaron el evidente sufrimiento que representaba para ella caminar.

Kim Kardashian está viviendo un año muy intenso emocionalmente. Después de que se separara y divorciara oficialmente de Kanye West, fuimos testigos de cómo se “enamoró” del cómico Pete Davidson.

Fueron 9 meses en los que ambos no podían separarse el uno del otro, pero ellos decidieron seguir cada uno por su camino. Desde entonces, ella no ha parado de trabajar. Su última andadura la hemos presenciado a través de las redes sociales: su participación como imagen en el desfile de Dolce & Gabbana en Milan Fashion Week.

Los planes de la socialité giran actualmente en torno a sus hijos y sus compromisos con las marcas con las que trabaja, así como con la suya propia, Skims, que le ha convertido en una de las mujeres más poderosas –económicamente hablando– del mundo.

Kim Kardashian at the Dolce & Gabbana Fashion Show in Milan. pic.twitter.com/ctFkbKrSFC

— . (@viralinformat) September 24, 2022