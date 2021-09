Met Gala 2021: look de Kim Kardashian deja los mejores memes

Desde una Rosalía, que homenajeaba a Lola Flores, hasta una impresionante Kendall Jenner. Sin embargo, la que llamó la atención fue Kim Kardashian, quien ya está brindando rumores sobre que se realizó alguna cirugía en su rostro y no quedó bien.

La hermana de Kendall llegó con un traje cubriendo todo su cuerpo y rostro, un look de Balenciaga con el que, una vez más, se ha superado a sí misma. Botas de tacón estilo legging con un ajustadísimo vestido, guantes largos y una máscara que ocultaba completamente su rostro. Todo estaba oculto pero su silueta es inconfundible.

Su estilo no pasó desapercibido en redes sociales y en Twitter se ha llenado de memes referidos a este particular atuendo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Kim Kardashian West (@kimkardashian)

Esta no es la primera vez que la celebridad viste de esa manera. Hace algunos días se vio con un atuendo similar ingresando a un hotel de Nueva York. “Pienso que ya es demasiado”, “Se desfiguró el rostro”, “Puede ser la moda para evitar contagiarse”, fueron algunas reacciones.

Kim Kardashian serving us “Women bathroom sign” realness #MetGala2021 pic.twitter.com/cOYI0tvwmZ — Phaya | mirrorball (@fucklorian) September 14, 2021

Kim Kardashian looking like a whole dementor #MetGala2021 pic.twitter.com/g6LM0w3LhH — met gala (@advicetexts) September 14, 2021

Kim Kardashian rockin the Roze skin from Warzone at the Met Gala is a vibe pic.twitter.com/pOGglCZezY — Jake Lucky (@JakeSucky) September 14, 2021

Kim Kardashian has admitted that her outfit was inspired by @pipaykipayy in a latest post. #MetGala2021 pic.twitter.com/5JcFviJ8iY — Elmer (@elmersgluuu) September 14, 2021

También le puede interesar: ►Filtran imágenes de cómo fue el encuentro entre Edwin Luna y Kimberly Flores tras salida de reality