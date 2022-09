Guatemala ya conoce a sus rivales en el Premundial Sub-17

Concacaf celebró este jueves 29 de septiembre el sorteo oficial del Campeonato Masculino Sub-17 de Concacaf 2023, que se celebrará en Guatemala, en las ciudad capital y Antigua Guatemala.

La Selección de Guatemala sub-17 ya conoce el duro camino que tendrá que atravesar para buscar un boleto al Mundial sub-17 que se celebrará en Perú.

El Premundial sub-17 2023 está programado para jugarse en la Ciudad de Guatemala y Antigua Guatemala, entre el 11 y el 26 de febrero de 2023, e incluirá la participación de 20 Asociaciones Miembro de Concacaf – los 16 países mejor clasificados según el Ranking Masculino Sub-17 de Concacaf y los cuatro ganadores de los grupos de la Clasificatoria Sub-17 de Concacaf 2022 (CU17Q).

La competencia comenzará con una fase de grupos de 16 equipos, seguida de una fase de eliminatoria en la que participarán los tres mejores equipos de cada grupo de la fase de grupos y los cuatro países que aseguraron un puesto en los octavos de final a través del CU17Q 2022.

Toda la fase de eliminatoria (octavos de final, cuartos de final, semifinales y final) se jugará en un formato de eliminación a partido único y los semifinalistas (cuatro países) se clasificarán para la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Perú 2023.

Los partidos se dividirán en dos sedes, el Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores en Ciudad de Guatemala y el Estadio Pensativo en Antigua.

El sorteo se realizó con cuatro bombos. Con base en el Ranking Masculino Sub-17 de Concacaf, los 16 países que participarán en la fase de grupos fueron distribuidos en los Bombos 1-4. Así quedaron conformados los grupos:

Fechas: 11 al 26 de febrero de 2023

Sedes y estadios (2): Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores (Ciudad de Guatemala, Guatemala) y Estadio Pensativo (Antigua Guatemala, Guatemala)

Países que participarán en la fase de grupos (16 y en orden de clasificación): México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Canadá, Panamá, Haití, Jamaica, Cuba, El Salvador, Trinidad y Tobago, Guatemala, Curazao, Surinam, Barbados y Guadalupe

Países que participarán en la fase de eliminación (16): Bermudas, República Dominicana, Nicaragua, Puerto Rico y los tres mejores países de cada uno de los grupos de la fase de grupos CU17C 2023 (12 equipos).

Número de países que clasificarán para la FU17WC 2023: Semifinalistas (cuatro)

Follow live the official draw of the 2023 Concacaf Under-17 Championship!https://t.co/i2Hu6A6CFQ

— Concacaf (@Concacaf) September 29, 2022