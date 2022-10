Mujer es viral por rogar en un video que alguien la mantenga

La tiktoker argentina Nani Uni, identificada con el usuario @asadodefasouwu subió un polémico video en el que entre lágrimas describe lo que considera es una terrible situación para ella: no le gusta trabajar por lo que necesita que alguien la mantenga.

La publicación se volvió viral que ya tiene más de 7 millones de reproducciones y 490 mil “me gusta”, y más de 16 mil comentarios.

“Por favor, esto es un llamado a la solidaridad. Yo no haría esto si no fuera realmente urgente. Necesito que alguien me mantenga, porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa. No sé, necesito una solución, es muy difícil todo esto”, expresó la joven en el video.