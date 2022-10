Persisten obstáculos para atraer inversión y desempeño de las empresas constituidas

A pesar de que el gobierno y los diputados aprueben leyes para atraer inversiones, hace falta de políticas públicas para dar certeza jurídica a los empresarios y garantizar una libertad económica.

Guatemala mejoró en las posiciones de libertad económica, según el CIEN y la Fundación Friedrich Naumann, ya que en el informe de este año se ubicó en la casilla 31 de 165 países evaluados. En el informe anterior el país estuvo en la posición 32.

En el informe se evaluaron cinco aspectos, siendo esos: tamaño de gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, estabilidad monetaria, libertad de comercio internacional y regulaciones, siendo en dos en los que el país tuvo un descenso.

María Isabel Bonilla, investigadora del CIEN, comentó que no se puede hablar de certeza jurídica si no hay políticas públicas para generar confianza en el sistema de justicia, como es en el caso del Organismo Judicial, en el que los diputados han pasado tres años sin elegir magistrados, lo cual afecta el Estado de derecho.

Asimismo, recordó que el Congreso no puede abusar de su propia ley orgánica para no promover cambios a otras legislaciones para lograr políticas que promuevan al país, ya que no solo se pueden ofrecer incentivos fiscales o pactos colectivos.

Otro de los aspectos que afecta la libertad económica en el país son las regulaciones, por lo que el representante de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) Gabriel Biguria añadió que hay trámites “engorrosos” que afectan a los empresarios, por lo que a veces es el sector empresarial el que promueve cambios.

Freno para el desarrollo

El análisis de la libertad económica sirve para impulsar cambios en la región, por lo que Elisabeth Maigler, de la Fundación Friedrich Naumann, resaltó que los retos frenan a los emprendedores, así como a las inversiones.

En el istmo, Costa Rica es la nación con mejor desempeño para la libertad económica. No obstante, investigadores de ese país comentaron que los obstáculos ahí son las regulaciones, las cuales impiden el acceso a créditos y el derecho al trabajo.

Mientras que en el caso de Nicaragua, que aparentemente muestra una estabilidad, no es un secreto que las libertades en ese país están limitadas. Irving Cordero, analista de esa economía, señaló que el Gobierno nicaragüense se ha dedicado a endeudar al país, por lo que puede convertirse en la “Corea del Norte” de Latinoamérica.