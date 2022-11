Antes del Mundial, Cristiano Ronaldo hace “temblar” al Manchester United

Cristiano Ronaldo, máximo goleador en la historia del futbol y jugador del Manchester United, hizo fuertes revelaciones en medio de una temporada turbulenta con el equipo inglés, al cual hizo “temblar” con lo que le dijo a Piers Morgan en una entrevista exclusiva.

“El Manchester United trató de forzarme a salir. No solo el entrenador (Erik Ten Hag), sino también los otros chicos que están por el club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester United, no solo este año sino también la temporada pasada”, declaró la superestrella portuguesa.

Ronaldo dejó las cosas claras en el programa Piers Morgan Uncensored sobre lo que llama el “período más difícil de mi vida”, tanto profesional como personalmente.Cristiano Ronaldo:

"I feel betrayed."

EXCLUSIVE: Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he feels like he's being forced out of Manchester United in an explosive interview.

90 Minutes with Ronaldo. Wednesday and Thursday at 8pm on TalkTV.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/nqp4mcXHB0

— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 13, 2022