Gálvez: “El Organismo Judicial considero que nunca ha sido independiente”

Como un momento bastante difícil calificó el juez de Mayor Riesgo B, Miguel Ángel Gálvez, la situación que enfrenta tras haber renunciado a su cargo. Aseguró que la decisión la tomó luego de enfrentar un acoso sistemático y campañas constantes de criminalización, que se intensificaron desde hace aproximadamente seis meses.

Gálvez dijo este miércoles, 16 de noviembre, en una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, que después de estar 23 años en el Organismo Judicial (OJ) “lamentablemente” tuvo que salir en estas condiciones.

Manifestó que definitivamente teme por su vida, pues cada vez se agudizaba más su situación, en especial tras ser amenazado en mayo pasado por alguien a quien únicamente se refirió como “ese personaje”, de quien indicó provenían los ataques en redes sociales, entre otras acciones.

“Me habían estado siguiendo, me habían estado tomando fotografías. Entonces, ha existido un acoso constante y eso considero que podía concluir en algo (más)”, expuso.

Licenciado Miguel Ángel Gálvez: "Que me hayan negado la posibilidad de mi defensa me genera mucha tristeza, por las violaciones constantes (…) La única que puede incidir para mejorar la situación en Guatemala es la población guatemalteca"

Añadió que, además de su seguridad, uno de los temas que estaba incidiendo es que la Corte Suprema de Justicia no garantizó lo más fundamental de un juez, que es la independencia judicial.

En ese contexto, Gálvez aseguró que el Organismo Judicial nunca ha sido independiente, con excepción de algunas personas. Además, dijo que en la actualidad las instituciones del sector público, especialmente el OJ, se ve en este tipo de problemas, donde hay ausencia de un estado de derecho.

El abogado también aseguró lo lamentable que es tener que dejar un país en estas condiciones, pues manifestó que durante los años que integró el OJ buscó las formas de transparentar los procesos penales, por medio de audiencias públicas.

“Y que a mí me hayan negado la posibilidad de mi defensa con el pesquisidor me genera sentimiento y tristeza por violaciones constantes”, destacó.

Licenciado Miguel Ángel Gálvez: "Considero que, lamentablemente, el Organismo Judicial nunca ha sido independiente (…) El sistema de justicia definitivamente no funciona en Guatemala"

El togado compartió que por ahora se encuentra fuera de Guatemala y, tomando en cuenta el panorama que observa en el territorio nacional, analiza sus opciones antes de tomar la decisión de qué es lo más prudente hacer.

Mencionó que no solo se retiró del OJ, sino que también dejó en pausa su trabajo como docente universitario, por lo cual solicitó un permiso en la Universidad Rafael Landívar.

Asimismo, compartió que tiene algunas propuestas a nivel profesional, incluso en el extranjero, pero no ha tomado la decisión.

Licenciado Miguel Ángel Gálvez: "Hay algunas propuestas (laborales en el extranjero), pero no he tomado una decisión. Estos momentos son difíciles. Hasta noviembre me mantuve en el cargo bajo un acoso sistemático"

