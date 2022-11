VIDEO. Critican a Nodal por mirada al escote de fanática

Christian Nodal vivió un bochornoso momento durante su presentación en Tlaxcala, México, cuando se acercó a una seguidora y el cantante mexicano no pudo evitar ver el escote de una fanática, quien captó el momento en video y lo compartió en redes sociales.

En las imágenes se puede observar cómo el famoso, que canceló conciertos para estar con su novia, la rapera argentina Cazzu, se acerca a la seguidora y, de manera discreta, lanza una mirada al pronunciado escote.

La joven no pudo resistirse y compartió el video en TikTok, destacando que su escote había conquistado al exnovio de Belinda, famosa que acusó violencia de género tras el truene con el cantante. “Ese escote se robó la mirada de Nodal”, escribió la usuaria en su video.

En las imágenes se puede observar cómo, tras la mirada discreta al escote de su seguidora, el intérprete de “Ya no somos ni seremos”, tema que, se dice, dedicó a Belinda, decide continuar con su presentación, acercándose a otras fanáticas que tuvieron la suerte de ver al cantante, presumiendo sus imágenes en plataformas digitales.

Luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales, como era de esperarse, decenas de seguidores reaccionaron con comentarios en donde reconocieron la belleza de la joven seguidora de Christian Nodal y hasta chulearon el escote de la chica.

“Lo bueno que tú no te agüitas como otras cuando ven lo bonita que eres”, “Cazzu viendo esto”, “¿Estaba cantando Nodal? No lo vi”, “También hubiese preferido perder mi mirada en ti que en el concierto”, “Imposible no mirar”, “Y dijo vámonos que aquí asustan”, “Espera, espera, cómo estaba Nodal, no lo vi”, son parte de los comentarios que se pueden leer en la publicación original.