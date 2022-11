Memes se burlan de Canelo Álvarez tras pedirle disculpas a Messi

Lo que en un momento fue una ‘pelea épica’, este miércoles, 30 de noviembre de 2022, terminó en paz, pues tras los múltiples ataques de Saúl Canelo Álvarez contra Lionel Messi, el boxeador mexicano se disculpó, tanto con el futbolista como con Argentina.

En un video que se volvió viral en redes sociales se podía ver cómo Messi supuestamente ‘pateaba’ la camiseta de la Selección de México, hecho que hizo enfurecer a Canelo Álvarez e inició una lucha de declaraciones, pero ahora la situación parece estar resuelta. A través de su cuenta de Twitter, el mexicano quiso firmar la paz con el argentino, su país y todo el mundo, por lo que publicó una disculpa para Lionel Messi, recalcando que este miércoles apoyaría a ambas naciones en sus partidos de Qatar 2022.

“Estos últimos días me dejé llevar por la pasión y el amor que siento por mi país e hice comentarios que estuvieron fuera de lugar por lo que quiero disculparme con Messi y la gente de Argentina. Todos los días aprendemos algo nuevo y esta vez me tocó a mí”, publicó.

Tras este mensaje, la afición no tardó en criticar y burlarse de Canelo Álvarez, pues comenzó esta polémica en una actitud muy a la ofensiva, y ahora comienzan que “le dio frío” que Messi publicara alguna respuesta en su contra.

“No cabe duda que Messi te tiene de hijo, no aguantaste la presión”, “para eso me gustabas, ¿no que muy gallito?”, “pobre Canelo, ya no supo cómo ganar más atención”, “Argentina le volvió a ganar a México y Messi no tuvo que hacer nada”, se leía en redes sociales.