Hombre muere dramáticamente tras ser pisoteado por una vaca

Un hombre murió después de ser pisoteado y atacado por una vaca desbocada que escapó de un mercado de ganado en Gales, según los informes. Huw Evans, de 75 años, de Whitland, Carmarthenshire, sucumbió a las heridas sufridas por su encuentro con el mamífero descarriado, que había desaparecido del cercano Whitland Mart el 19 de noviembre, dijo la policía de Dyfed-Powys.

FAMILY TRIBUTE | We can confirm the man who died following an incident involving a cow in Carmarthenshire was Huw Evans, aged 75, from Whitland

Mr Evans was airlifted after being trampled by the cow, which had escaped from Whitland Mart, at around 10.15am on Saturday, 19 Nov ⬇️ pic.twitter.com/Gzo2EmhWW8

