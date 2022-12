Exfiscal Laparra es condenada a cuatro años de prisión conmutables

La exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, fue condenada este viernes, 16 de diciembre, a cuatro años de prisión conmutables a razón de Q10 diarios. El Tribunal Octavo de Sentencia Penal consideró que es responsable de cometer el delito de abuso de autoridad en forma continuada.

De igual forma, la jueza Oly González resolvió que la acusada quedará inhabilitada por cuatro años para ejercer el cargo de abogada y notaria, así como desempeñar un cargo en la administración pública.

El caso en su contra surgió por haber denunciado administrativamente al exjuez Lesther Castellanos por la supuesta filtración de información reservada.

El Ministerio Público (MP) pidió ocho años de cárcel para Laparra, pero defensores de los derechos humanos afirmaban que debía ser absuelta pues es una “presa de conciencia”, tal como la declaró recientemente la organización humanitaria Amnistía Internacional.

Antes de la audiencia donde se dio lectura a la sentencia, la exfiscal reiteró su inocencia y dijo estar confiada en la imparcialidad de la togada que conoció su caso.

-->

En tanto, Jorge Santos, coordinador de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, expresó:

Al finalizar la lectura de sentencia, la exfiscal brindó declaraciones a los medios de comunicación en las que cuestionó el fallo en su contra. Específicamente expuso que la figura penal que se le aplicó no corresponde a los hechos que le atribuyó la fiscalía.

“El tema del abuso de autoridad dice que se aplica siempre que no esté establecido dentro de una norma específica. En todo caso, esa norma específica hubiera sido usurpación de atribuciones. Insisto, no existe un abuso de autoridad si no se tienen las atribuciones”, dijo.