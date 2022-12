Guardería croata muestra su apoyo a su selección en Qatar 2022

Con miras a su despedida del Mundial de Qatar 2022, la selección de Croacia recibió un emotivo regalo de una guardería infantil croata como apoyo previo al partido por el tercer lugar que tendrán ante el combinado de Marruecos este sábado.

Los menores de de la guardería “Vjeverica Mihaljevac” dibujaron a las estrellas de la selección de Croacia y sus ilustraciones fueron lucidas por la selección croata en sus redes sociales. Dentro de los dibujos se puede observar a Marko Livaja, Dominik Livakovik, Borna Sosa, Ivan Persic, Luka Modric y hasta al técnico Zlatko Dalic, entre otros.

Who got the best illustration? 🎨 #Family #Vatreni❤️‍🔥

Thanks to the Vjeverica Mihaljevac kindergarten – and everybody else for the magnificent #Croatia support! 🟥⬜️#FIFAWorldCup #Qatar2022 pic.twitter.com/LsFzjqPNDy

— HNS (@HNS_CFF) December 16, 2022