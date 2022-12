Guardiola se mostró feliz por el título de Argentina en el Mundial

El entrenador del Manchester City, Josep Guardiola, se alegró este miércoles públicamente de que los argentinos Lionel Messi y Julián Álvarez ganaran el Mundial de Qatar el pasado domingo.

Messi fue uno de los estandartes de la exitosa etapa de Guardiola al frente del FC Barcelona y Álvarez es integrante del actual plantel del City.

🗣️ “Nobody can doubt that he is there with the greatest of all-time.”

Pep Guardiola on Lionel Messi. 🇦🇷 pic.twitter.com/kbmUNcjwxE

— Football Daily (@footballdaily) December 21, 2022