Guatemala cierra el año descendiendo puestos en el ranquin FIFA

Este jueves se dio a conocer el último ranquin FIFA del año. Brasil sigue encabezando la clasificación pese a caer en cuartos de final del Mundial y Argentina subió al segundo peldaño. En el caso de la Selección de Guatemala, el no tener roce internacional sigue afectando.

Y es que la Azul y Blanco volvió a descender puestos en el ranquin FIFA, el último de Guatemala en el año fue el pasado 19 de noviembre, donde derrotaron (3-1) a Nicaragua, sin embargo al no ser juego de fecha FIFA, no suma para la clasificación.

On top of the world and up to second in the #FIFARanking 🇦🇷📈

Here's how the top 10 nations look after #Qatar2022

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 22, 2022