Youtuber ‘Alan x el mundo’ confiesa que es homosexual

Alan Estrada, conocido por su canal de viajes en YouTube titulado “Alan x el Mundo” confesó que es homosexual y agregó un conmovedor mensaje para los integrantes de la comunidad LGBT+.

El también actor y cantante se sinceró en su cuenta de Twitter sobre algunos detalles de su vida personal, dejando en claro que aunque no era un secreto, pues las personas más cercanas a él lo sabía, se había mantenido al margen hasta que se percató de las dolorosas experiencias que más de un integrante vivió en épocas decembrinas del 2022 y en años anteriores.

“Nunca hablo de mi vida privada, mi círculo cercano sabe que soy gay y estoy rodeado por gente hermosa. Pero esta Navidad he visto a mucha gente sufrir por su orientación y el rechazo de su familia”, comentó Alan Estrada en su Twitter. “No estás solo, te celebro y mereces amar y ser amado”, agregó el youtuber en el mensaje que pronto se hizo viral.

-->

El mensaje también provocó especulaciones sobre si podría tratarse de un caso personal que hubiera vivido o estuviera atravesando, algo a lo que no dejó correr mucho tiempo del primer tuit para frenar los rumores y asegurar que su relación afortunada no era el caso: “Btw (por cierto) mi familia es la más chida y ¡los amo!”, finalizó.

“Gracias por recordarle a los menos afortunados que no están solos”, “Es terrible llegar a comer con mis papás y no poder decirles la verdad”, “Quisiera gritar al mundo que soy hombre y que tengo novio, pero aún no me animo por el qué dirán”, “Es terrible estar encerrado en el closet”, “Gracias por este aliento”, fueron algunas reacciones.

Alan Estrada Gutiérrez actualmente tiene 43 años y ha trabajado en una infinidad de películas y programas entre ellas ¿Quién es la máscara?, Día de muertos, Amor bravío, Amor letra por letra, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Alan por el Mundo (@alanxelmundo)

Lee también: ►Kim Kardashian recibe las fiestas de fin de año con radical cambio de look