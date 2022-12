Thelma Cabrera y Jordán Rodas son proclamados como binomio presidencial

El partido Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) proclamó a Thelma Cabrera como candidata a la presidencia y a Jordán Rodas como candidato a la vicepresidencia para el próximo proceso electoral 2023.

La elección y proclamación se realizó durante la asamblea de MLP este 28 de diciembre en Santo Domingo, Suchitepéquez.

La presencia de Jordán Rodas llamó la atención ya que salió del país tras culminar su gestión al frente de la oficina del Procurador de los Derechos Humanos (PDH), además recientemente publicó una fotografía en la que indicó que se encontraba en Europa.

El 20 de agosto de 2022 Rodas abandonó el país cuando debía entregar el cargo a su sucesor José Alejandro Córdova. Salió de Guatemala hacia El Salvador.

-->

Días después, habló sobre el motivo de su salida de Guatemala, tras culminar su mandato en la PDH.

“Efectivamente, salí del país. No me fui huyendo; salí de forma voluntaria; no estoy prófugo de nada”, explicó Rodas, quien hizo hincapié que no permanecerá en el extranjero de forma permanente, ya que “solo es una etapa”.