“Encanto” estrena su propio musical, conozca cómo verlo

Disney+ estrenó “Encanto at the Hollywood Bowl“, un espectacular musical mágico, coreográfico y con todos los detalles de la cinta animada. Encanto relata las aventuras de Mirabel, una jovencita colombiana junto a su familia, quienes tienen dones mágicos.

Aunque la película fue lanzada a finales del 2021 fue en el 2022 que se viralizó en redes sociales y se hizo famosa. Su música original encantó a todo el público de todas las edades y es por ello que ahora se lanza este musical.

Disney+ estrenó un espectacular especial musical llamado “Encanto at the Hollywood Bowl”, donde los actores que prestaron sus voces para los personajes de la película, se reunieron para ofrecer un espectáculo mágico, coreográfico y musical. Este especial cuenta con la participación de grandes estrellas que participaron en la banda sonora original de la película como Carlos Vives y Lin-Manuel Miranda.

En este especial musical, podrá revivir cada uno de los actos de esta película con actores de carne y hueso, pero eso no le resta magia a tantos efectos especiales, además de la gran producción y bailarines que se presentan en el escenario. Puede buscarlo en Disney+ como “Encanto at the Hollywood Bowl” y disfrutarlo en familia.

Lee también: ►Xuxa sorprende al despedirse de Pelé con emotivo mensaje