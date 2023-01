El primer estadio latinoamericano llamado Pelé estará en Colombia

Colombia levanta la mano en Latinoamérica para ser el primer país de la región en bautizar uno de sus estadios con el nombre de la leyenda del futbol mundial, Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre. El homenaje a Edson Arantes Do Nascimento surge luego de una petición hecha por FIFA a sus 211 naciones afiliadas.

La información fue confirmada luego de que el gobernador del departamento colombiano Meta, Juan Guillermo Zuluaga, publicase un tuit en el que comentó que el estadio de la región de Villavicencio pasará a ser llamado ‘Bello Horizonte “Rey Pel锑.

El estadio, construido en 1958 y que ha sido remodelado en los últimos años, cuenta con una capacidad de 15 mil espectadores y es la casa del club Llaneros, equipo de la segunda del balompié colombiano.

El primer país en unirse al llamado del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue Cavo Verde, nación que el pasado miércoles hizo oficial que el estadio Nacional de Praia pasaría a ser rebautizado como “Estadio Pelé”. Esto fue anunciado por el primer ministro del país africano, José Ulisses Correia e Silva.

🇨🇻 Estádio Pelé

🇨🇴 Bello Horizonte Rey Pelé

Stadiums in Cabo Verde and Colombia will be renamed in honour of Pelé.

— FIFA (@FIFAcom) January 5, 2023