Confirman la muerte de reconocido actor de “Terminator”

Earl Boen fue reconocido por su papel del Dr. Peter Silberman en las primeras tres entregas de Terminator, protagonizadas por Arnold Schwarzenegger. Medios internacionales confirmaron su fallecimiento a los 81 años, el actor se encontraba en Hawái.

TMZ informó que su deceso se dio el jueves 5 de enero pero que no se había hecho público por petición de la familia, ya que el actor estuvo luchando por varios años contra un cáncer de pulmón. El famoso actor interpretó a Boen, un psicólogo criminal contratado para interrogar a Kyle Reese; también hizo algunas apariciones Terminator: Dark Fate de 2019.

Además fue parte de más proyectos de cine y televisión como 9 to 5, Living in Peril, The Prince, Sioux City, Alien Nation, Stewardess School, Walk like a man. En la pantalla pequeña participó en

Mama’s family y como invitado en Hawaii Five-O, Wonder Woman, King’s Crossing, Fantasy Island, The Wonder Years y Seinfield.

Luego de retirarse del cine y la actuación quiso seguir trabajando con su voz y por ello hacía doblajes para diferentes proyectos como Cliffordm, The Big Red Dog, SpiderMan: The Animated Series, Kim Possible y The Fantastic Voyages of Sinbad The Sailor.

También brindó su voz a varios personajes de videojuegos debutando en Shannara en 1995 y participando también en Zork: Grand Inquisitor, Return to Krondor, Star Trek: Voyager Elite Force, Soldier of Fortune, Metal Gear Solid 2, Fallout Tactics, Icewind Dale 2, Call of Duty, Psychonauts, y World of Warcraft.

