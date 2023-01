FIFA presenta los nominados a los premios ‘The Best’

Los premios The Best FIFA vuelven a escena. La gala de trofeos que la FIFA organiza desde el año 2016 tendrá lugar el próximo 27 de febrero, con los plazos de votación abiertos desde este jueves hasta la fecha en la que se celebra la entrega de premios.

Lionel Messi, Karim Benzema, Kylian Mbappé, Luka Modric, Vinicius Jr, entre otros, pelearán por relevar a Robert Lewandowski en la categoría reina de la gala: la de Mejor Jugador.

🏅 Los nominados al premio The Best que entregará la FIFA al mejor jugador de 2022.

FIFA ha hecho públicos los 14 nombres que aspiran a ganar el Premio The Best 2022 al mejor jugador del mundo: Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowki, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah y Vinicius Junior.

El premio reconoce al mejor futbolista del año natural 2022, por lo que tanto Karim Benzema (actual Balón de Oro, campeón de Liga y Champions) como Leo Messi (campeón del mundo y Balón de Oro del Mundial) parten con ventaja en la carrera.

Nominees for #TheBest FIFA Men's player are here 🤩 pic.twitter.com/TY3IenOky8

— B/R Football (@brfootball) January 12, 2023