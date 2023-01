¿Quién será la nueva Miss Universo? Ellas conforman a las 5 finalistas

Desde su llegada a Estados Unidos, dos semanas antes de la final, las candidatas a Miss Universo compiten en eventos preliminares que incluyen una entrevista con miembros del comité de selección.

También pasan por la pasarela para tres pruebas: en traje típico, de baño y de noche. Por cada uno van sumando puntos lo que aumentará sus posibilidades de convertirse en semifinalistas dentro del certamen de belleza.

Falta muy poco para que se de a conocer a la joven que sustituirá a Harnaaz Sandhu. La 71 edición del evento de belleza más importante a nivel mundial se celebra en el Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Nueva Orleans, EE. UU

Moving on to the next round is USA! #MISSUNIVERSE The 71st MISS UNIVERSE Competition is airing LIVE in the U.S. on @TheRokuChannel! pic.twitter.com/t5DBBopSIL

— Miss Universe (@MissUniverse) January 15, 2023