Tres soldados rusos mueren tras el manejo ‘descuidado’ de granada

Una explosión de municiones causada por el manejo “descuidado” de una granada en la región rusa de Belgorod, en la frontera con Ucrania, mató a tres soldados e hirió a 16, informaron este domingo agencias de noticias rusas.

La explosión ocurrió en un centro cultural reutilizado para que las fuerzas armadas de Rusia almacenen municiones, informó la agencia estatal TASS, citando a los servicios de emergencia locales por el número de víctimas.

Otros ocho miembros del personal de servicio seguían desaparecidos hasta el domingo por la noche, informó la agencia de noticias Interfax.

