Actor mexicano se somete a cirugía para tener un torso de impacto

Poco antes de Navidad, el actor mexicano reveló ante sus miles de seguidores que se sometería a una cirugía para cambiar el aspecto de su torso, la cual por mucho tiempo había postergado

En la imagen que Roberto Carlo publicó en su cuenta de Instagram se puede ver que está completamente sin ropa, de espaldas y solamente con una bata quirúrgica para pasar al quirófano.

“Listo para mi cirugía. Mi auto regalo de navidad. No, no me voy a operar las nalgas. Me voy a hacer una reducción de pecho por Ginecomastia. Es el crecimiento de la glándula mamaria masculina. Durante muchos años le saqué a la cirugía. Pero aquí me tienen a punto de entrar al quirófano”.