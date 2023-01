Francis Dávila envía mensaje a motoristas imprudentes

En la redes sociales circulan diariamente videos que evidencian la imprudencia de algunos motoristas al momento de conducir y cómo esto puede terminar en accidentes. Sobre ese tema, el Dj guatemalteco, Francis Dávila, se pronunció al respecto por medio de su cuenta de Twitter.

“En Guatemala a los motoristas ya no les importa pasar golpeando y dañando los retrovisores de los carros en el tráfico. Se van tranquilos como si nada hubieran hecho. Que cólera”, expresó el artista guatemalteco.

El comentario del Dj guatemalteco se hizo viral a los pocos minutos de publicarse. Muchos de sus seguidores apoyaron su postura; mientras que otros usuarios no están nada de acuerdo con lo que publicó.

“Un motorista me pateó el retrovisor derecho, supongo que no pudo rebasar y su decisión fue esa y se fue como si nada. Ellos rebasan y circulan sobre la línea blanca lo cual es totalmente prohibido, pero la culpa es de la autoridad PMT de Guatemala que perdió el rumbo”. “En Guatemala a los conductores de carros ya no les importa pasarse los semáforos en rojo arriesgándome a los conductores de motos el carro. Se van tranquilos como si nada hubieran hecho. Que cólera”, “Hay ambas partes los que conducen carro creen que solo ellos existen así como hay gente en moto imprudentes también hay gente en carro imprudente hay que educarlos”, dicen algunos de los comentarios.