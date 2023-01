¡Todos los focos en Arabia! Cristiano debutará este domingo con el Al Nassr

El Al Nassr ha confirmado que este domingo se realizará el debut oficial de Cristiano Ronaldo en la Liga Profesional Saudí, el portugués finalizó la sanción de dos partidos que le había impuesto al Federación Inglesa y su primer rival será el Al-Ettifaq, décimo clasificado en la tabla.

El escenario del debut de Cristiano Ronaldo será el Mrsool Park, casa del Al Nassr, por lo que ante su nueva afición portará por primera vez los colores amarillos y azul del club saudí, el cual llega con la obligación de ganar para retomar el liderato de la tabla. El horario del partido será a las 11:00 horas de Guatemala.

Everything is set for tomorrow 🔥💪 pic.twitter.com/QXR2LtI8Lz

La noticia sobre el debut de Cristiano Ronaldo creo emoción entre la afición del mundo luego de que el Al Nassr publicara en sus redes sociales un video caricaturizado en el que expresaron que el portugués está listo para su debut.

El material gráfico lo acompañaron junto al texto: “El mundo entero está esperando. Todos los ojos están puestos en #AlNassr mañana, domingo. Ronaldo debuta por primera vez con su club @AlNassrFC 🔥💛”. Esto terminó con las dudas sobre la participación de Cristiano en el juego de este domingo.

The entire world is awaiting 🌏

All eyes are on #AlNassr tomorrow, Sunday 🤩

Ronaldo makes his first debut with his club @AlNassrFC 🔥💛 pic.twitter.com/VnKGDLievb

— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 21, 2023