Los partidarios del aborto se movilizan en EE. UU. durante una fecha simbólica

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su vicepresidenta, Kamala Harris, prometieron este domingo luchar por el derecho al aborto cuando se cumplen 50 años del fallo de la Suprema Corte que lo garantizo hasta su revocación meses atrás.

Varias manifestaciones se llevaron a cabo en el país para conmemorar el fallo Roe vs. Wade, jurisprudencia que el alto tribunal -ahora de mayoría conservadora- enterró en junio pasado a nivel federal, dejando la decisión sobre si permitir la interrupción del embarazo en manos de los estados.

En Nueva York, unas 300 personas marcharon con los mismos lemas que enarbolaban las mujeres en la década de 1970: “My body, my choice” (Mi cuerpo, mi derecho).

“Hoy debería haber sido el 50 aniversario de Roe vs. Wade”, escribió el presidente demócrata en Twitter, en alusión al fallo original.

“En cambio, los funcionarios republicanos de MAGA” (partidarios del expresidente Donald Trump, con su eslogan Make America Great Again) “están librando una guerra contra el derecho de las mujeres a tomar sus propias decisiones sobre el cuidado de la salud”.

Hundreds of pro-choice protesters have made their way to the White House where they are chanting “My body, my choice.” Protesters that I’ve spoken with say attendance at this year’s march appears lower than previous years, but marchers calls remain “frustrated” and “hopeful.” pic.twitter.com/zJAt14tJPb

— Faith Wardwell (@FaithWardwell) January 22, 2023