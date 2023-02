Sebastien Haller anota su primer gol oficial tras superar el cáncer

El gol de Sébastien Haller hizo gritar a los fanáticos del Borussia Dortmund y emocionó a los hinchas del fútbol a lo largo de todo el mundo.

Sébastien Haller, delantero marfileño del Borussia Dortmund, anotó en la victoria 5-1 ante Friburgo por la Bundesliga en lo que significó su vuelta a las redes después de superar un cáncer testicular detectado en julio de 2022.

Before the match and during the half-time break, a bulge that symbolizes a testicular tumor will be added to the center circle to raise awareness for testicular cancer.

