El Manchester City podría recibir deducción de puntos por irregularidades económicas

El Manchester City fue enviado por la Premier League ante una comisión independiente que estará encargada de examinar posibles infracciones a las reglas financieras desde la temporada 2009-10, anunció este lunes la instancia organizadora del campeonato de Inglaterra.

Según la Premier League, el actual campeón de liga habría infringido las reglas del organismo que exigen el suministro “en buena fe” de “informaciones financieras exactas dando una imagen fiel de la situación financiera del club”, que pertenece a un consorcio emiratí desde 2008.

🛑 Premier League statement confirms “Manchester City have been charged with numerous breaches of financial rules ”.@martynziegler now reports that “Man City will not be able to appeal any sanction to the Court of Arbitration for Sport, the one which overturned the UEFA ban. pic.twitter.com/fsRtpQKSI8

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2023